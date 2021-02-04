В фармацевтической компании Pfizer подтвердили, что ведут переговоры с Украиной о поставках вакцин от коронавируса.
Об этом заявила гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык, пишет Интерфакс.
– Вакцинация — это сложный логистический процесс... Но мы не можем начать подробную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас идут переговоры — надежда есть, шансы хорошие, - подчеркнула она.
По ее словам, обеспечить специальную холодовую цепь для хранения вакцин значительно проще, чем это представляют. Она рассказала, что вакцины от Pfizer/BioNTech поставляют в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель.
Напомним, в Великобритании проведут исследования иммунной реакции на сочетание вакцин против COVID-19 производства американской компании Pfizer и британо-шведской AstraZeneca.
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В фармацевтической компании Pfizer подтвердили, что ведут переговоры с Украиной о поставках вакцин от коронавируса.
Об этом заявила гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык, пишет Интерфакс.
– Вакцинация — это сложный логистический процесс... Но мы не можем начать подробную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас идут переговоры — надежда есть, шансы хорошие, - подчеркнула она.
По ее словам, обеспечить специальную холодовую цепь для хранения вакцин значительно проще, чем это представляют. Она рассказала, что вакцины от Pfizer/BioNTech поставляют в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель.
Напомним, в Великобритании проведут исследования иммунной реакции на сочетание вакцин против COVID-19 производства американской компании Pfizer и британо-шведской AstraZeneca.
|
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