Работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму угрожают увольнением из-за отказа сделать прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Об этом Укринформ со ссылкой на онлайн-пресс-конференцию постоянного представителя президента в Крыму Антона Кориневича.

– Люди, которые работают в больницах, или работники бюджетной сферы, например, учителя, просто не имеют возможности сказать: «Нет, я не хочу получать эту вакцину». Поскольку если они откажутся от этой вакцины, их уволят. Их руководители открыто им это говорят, - сказал он.

По словам постпреда, люди боятся делать прививки российским «Спутником V», потому что эта вакцина не протестирована, нет результатов относительно ее эффективности или воздействия на здоровье человека.

Антон Кориневич добавил, что Украина сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинцев из контролируемых правительством территорий в лечении COVID-19.

Ранее в так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».