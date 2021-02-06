Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по «хорошей цене», рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом пишет Укринформ.

— Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку, — отметил Алексей Резников.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что фармацевтическая компания Pfizer в ближайшее время подаст пакет документов для регистрации ее вакцины от коронавируса в Украине.