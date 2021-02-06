Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по «хорошей цене», рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Об этом пишет Укринформ.
— Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку, — отметил Алексей Резников.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что фармацевтическая компания Pfizer в ближайшее время подаст пакет документов для регистрации ее вакцины от коронавируса в Украине.
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Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по «хорошей цене», рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Об этом пишет Укринформ.
— Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку, — отметил Алексей Резников.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что фармацевтическая компания Pfizer в ближайшее время подаст пакет документов для регистрации ее вакцины от коронавируса в Украине.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа