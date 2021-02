Федеральное бюро расследований США готово выплатить 250 тысяч долларов человеку, который сообщит данные о разведчике РФ Константине Килимнике. Он стал фигурантом дела о вмешательства в американские выборы 2016 года.

Соответствующую публикацию разместил пресс-центр подразделения ФБР в Вашингтоне.

В бюро заявили, что федеральный суд США выдал ордер на задержание Килимника в 2018 году. Ему предъявляют обвинения в препятствовании правосудию и сговоре с целью препятствования ему. По данным следствия, российский разведчик целенаправленно пытался подкупить человека, чтобы он не давал показания на официальном судебном процессе.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E