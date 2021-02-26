Федеральное бюро расследований США готово выплатить 250 тысяч долларов человеку, который сообщит данные о разведчике РФ Константине Килимнике. Он стал фигурантом дела о вмешательства в американские выборы 2016 года.

Соответствующую публикацию разместил пресс-центр подразделения ФБР в Вашингтоне.

В бюро заявили, что федеральный суд США выдал ордер на задержание Килимника в 2018 году. Ему предъявляют обвинения в препятствовании правосудию и сговоре с целью препятствования ему. По данным следствия, российский разведчик целенаправленно пытался подкупить человека, чтобы он не давал показания на официальном судебном процессе.

«ФБР предлагает вознаграждение до 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту Килимника», - указано в заявлении.





Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

Напомним, 18-летний Джексон Реффит из штата Техас сообщил Федеральному бюро расследований об участии своего отца, Гая Реффита, в штурме Капитолия 6 января. По словам Джексона, отец угрожал ему расправой, если он это сделает.