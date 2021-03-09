Европейский инвестиционный банк объявил тендер на покупку новых коммунальных автобусов для Николаева.

Информация о тендере опубликована в онлайн-версии «Приложения к Официальному журналу ЕС», посвященной европейским государственным закупкам.

Отмечается, что победитель должен обеспечить поставку новых низкопольных автобусов длиной от 8,8 до 9,5 метров на общую сумму до 4,5 миллионов евро без НДС, включая таможенные пошлины.

Требуемая дата прибытия первой поставки на объект — не позднее 5 месяцев с даты получения авансового платежа. Требуемый срок завершения — не позднее 12 месяцев с даты получения авансового платежа.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.

Известно, что для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.