Депутат Николаевского областного совета от фракции «Слуга народа» Виталий Шевченко зачитал с листка речь с призывом к своим коллегам поддержать установку огромного флага Украины в городе.

Речь в поддержку установки гигантского флага депутат озвучил во время заседания сессии Николаевского облсовета во вторник, 16 марта, передают НикВести.

После того как глава облсовета Анна Замазеева дала слово депутату от «Слуги народа» Виталию Шевченко, он зачитал с листка подготовленный на данную тему текст:

— Инициатива провести реконструкцию сквера «Юных героев» в Николаеве и установить там большой национальный флаг вызвала резонансную дискуссию среди жителей области и местных властей. Представители некоторых патриотических политических сил выступают с популистскими заявлениями, пронизанными банальных контекстом о массе других проблем, на которые можно более рационально потратить средства. Но давайте вместе задумаемся о сумме в 14 миллионов гривен. Если, например, взять остро стоящую проблему у нас в области качества дорог, то на эти деньги можно отремонтировать целых 1,5 километра 600 метров дорожного полотна на одной из улиц. При этом, в городе Николаеве насчитывается 810 улиц общей протяженностью 810 километров. Как вы думаете, почувствуют ли жители этого же города Николаева вклад в сумму 14 миллионов в качество дорог своего города? Теперь давайте будем честны сами перед собой. Николаев по сравнению с другими областными центрами выглядит, мягко сказано, серой мышкой. Сюда не хочется переехать жить и посещать этот город в туристических целях тоже смысла нет. К сожалению, в нашем городе не на что глянуть. Так почему бы не сделать флаг в эстетическую составляющую жизни николаевца? Хочу поставить акцент на культурном аспекте вопроса, который является отличным рычагом для спекуляций со стороны всевозможных политиканов, которые преследуют свою сиюминутную политическую целесообразность. В 2014 году в нашей стране произошла «Революция достоинства», которая принесла массу позитивных изменений в жизни украинцев, но глупо закрывать глаза на побочные эффекты. Давайте не забывать, что Украина — это большая, мультинациональная и мультикультурная страна. Когда пришедшая в 2014 году власть начала причесывать всех под одну гребенку, была спровоцирована волна вражды между разными слоями населения. Как следствие, произошло общее культурное помешательство и его нужно деактивировать. Как итог, национальная символика Украины для части Украины стала не национальной, а националистической. Я хочу всем вам напомнить, что государственная символика Украины — символ единства и целостности, а не вражды и раздора, и реализация такого монументального проекта как установка огромного государственного флага в городе — это прекрасная инициатива, которую мы обязаны поддержать, - зачитал Виталий Шевченко.

Виталий Шевченко

После выступления депутата глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева поблагодарили его за «патриотическую речь» и попросили в будущем читать речь на украинском языке.

— Спасибо, Виталий, Очень патриотическая речь, - сказала Анна Замазеева. — Очень патриотично, мне понравилось, но нужно нужно на украинском языке, - добавил Виталий Ким. — Да, в следующий раз обязательно, - согласилась с губернатором Анна Замазеева.

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше. Кроме этого, глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.

Напомним, речь идет о выделении 5 миллионов из областного бюджета на разработку проектной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины. Ранее в УКСе заявили о реконструкции 100 квадратных метров сквера «Юных героев» возле флагштока.

Ранее сообщалось, что глава фракции «За майбутнє» в Николаевском облсовете Александр Плиткин, проголосовавший за вынесение вопроса об установке флага-гиганта на сессию, заявил, что будет поддерживать данный проект и на сессии.

Также глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа объяснил, что проголосовал за вынесение на сессию вопроса, потому что до заседания руководство области пообещало предоставить депутатам информацию о новых источниках финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Александр Мосин рассказал, что его однопартийцы, вероятнее всего, не поддержат установку в Николаеве 72-метрового флага, если в ОГА не предложат дополнительные источники финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам науки и образования, член фракции «ОПЗЖ» Евгений Горбуров считает установку флага и обустройство части сквера в центре Николаева неплохим проектом. Он также готов его поддержать при условии, если будет софинансирование из госбюджета и/или от бизнеса.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии областного совета по вопросам бюджета не согласовали выделение денег на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и обустройства части сквера в центре Николаева.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.