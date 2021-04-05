В то время как НБУ вышел с продажей валюты на межбанк второй раз в году, в 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил 868,2 миллионов долларов и был крупнейшим за 20 лет.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

В последний раз отток ПИИ из Украины был зафиксирован в 2015 году, когда он составил 458 миллионов долларов.

Так, в январе-марте прошлого года На банк фиксировал чистый отток ПИИ в 1,6 миллиарда долларов, что объяснил изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, которое по предварительной методологии составило 540 млн долларов.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил 4,6 миллиарда долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов и был обусловлен преимущественно операциями частного сектора.

В 2016 году приток ПИИ составил 3,81 миллиарда долларов, в 2017 году – 3,69 миллиарда долларов, в 2018 году – 4,45 миллиарда долларов, в 2019 году – 5,86 миллиарда долларов.

Как сообщали Українські Новини, с июня 2020 функции публикации данных по ПИИ переданы из Государственной службы статистики в Национальный банк.