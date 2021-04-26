Просочившиеся в сеть пленки разговора главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с журналистом Саидом Лейзалом подтверждают, что иранские власти с самого начала знали причину гибели украинского самолета, но три дня пытались не показывать свою осведомленность.

Пленки попали в руки журналистов газеты The New York Times.

Глава МИД Ирана открыто говорит, что представители КСИР (Корпус стражей исламской революции) с самого начала знали подробности гибели украинского самолета.

Вскоре после того, как самолет был сбит, Мохаммад Джавад Зариф присутствовал на небольшом заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами и сказал, что мир требует объяснений случившегося с гражданским самолетом Украины. По его словам, командиры раскритиковали него и сказали, чтобы он написал в Твиттере, что информация про ракеты не соответствует действительность.

Он добавил, что попросил командиров КСИР объяснить правдива ли информация о попадании ракеты в украинский самолет, чтобы он мог решить проблему на дипломатическом уровне.

— Бог — мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога, — вспоминает министр.

Ранее НикВести сообщали, руководитель судебного органа вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил в субботу, 20 февраля, о завершении «масштабных расследований» авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в ночь на 8 января 2020 года неподалеку Тегерана.