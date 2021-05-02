Сегодня весь день в Одессе проходят памятные мероприятия, посвященные погибшим в результате столкновений, устроенных пророссийскими сепаратистами и боевиками.

Об этом сообщают «Думская» и «Укринформ».

Около 1200 одесситов прошли маршем в память о погибших евромайдановцев, убитых пророссийскими боевиками.

Возле импровизированного мемориала памяти убиенных активистов Иванова и Бирюкова на перекрестке Дерибасовской и Преображенской состоялся молебен священников ПЦУ, сотни горожан возложили цветы на месте их гибели.

После почтения памяти погибших минутой молчания представители патриотических сил города, в том числе ветераны АТО/ООС, активисты «Национального корпуса», партии «Свобода» и других организаций отправились колонной под государственными флагами по центральным улицам города в направлении памятника Тарасу Шевченко, где прошел митинг проукраински настроенных одесситов.

Колонну, участники которого под звуки музыки несли транспаранты «Защитим Одессу», «Помним, гордимся!» и другие, сопровождали представители правоохранительных органов. Раздавались возгласы «Слава Украине!», «Свободная Одесса – свободная Украина!».

Как передает «Думская», по данным полиции, в марше и митинге приняло участие около 1200 человек.

Погибших представителей пророссийских настроений чтят на Куликовом поле, возле импровизированного мемориала складывают цветы их стронники. Полиция установила фильтрационные пункты на подходе к мемориалу, чтобы предотвратить давку и обеспечить соблюдение порядка.

Сегодня в Одессе уже успели задержать гражданина, который использовал запрещенную коммунистическую символику.

Напомним, политическая сила «Национальный Корпус» проведет в Одессе марш, чтобы недопустить провокаций к семилетней годовщине событий 2 мая.