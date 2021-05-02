Правоохранители остановили мужчину в одежде с изображением запрещенной коммунистической символикой на улице Колонтаевской в Одессе.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Сейчас правонарушитель дает показания в отделении полиции. По факту преступления открыто уголовное производство.

— Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины, — говорится в уведомлении.

Напомним, в Николаевской области в селе Костоватое Вознесенского района до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину, бюст Карла Маркса и барельефы с коммунистической символикой времен СССР.