Политическая сила «Национальный Корпус» проведет в Одессе марш, чтобы недопустить провокаций к семилетней годовщине событий 2 мая.

Об этом сообщается на сайте партии.

Заявку на проведение марша подал Штаб защиты Одессы, в состав которого, помимо «Нацкорпуса», входят другие добровольчиские организации.

— По этому маршруту 2 мая 2014 года планировали пройти украинские активисты маршем «За единство Украины». Им помешали вооруженные пророссийские боевики. В центре города на улице Греческой произошли столкновения – в результате от огнестрельных ранений погибли проукраинские активисты Игорь Иванов и Андрей Бирюков. Но ни поддержка продажных силовиков, ни наличие оружия не помогла пророссийским силам одержать победу в Одессе. Благодаря сплоченности патриотов боевикам не удалось повторить сценарии Донецка и Луганска и создать так называемую «ОНР», — напомнили в партии события семилетней давности.

Отметим, что пророссийские сепаратисты устроили в Одессе беспорядки 2 мая 2014 года. Первыми жертвами сепаратистов стали болельщики одесского «Черноморца», на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы. В столкновениях и огне тогда погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Обвинение инкриминировало 26 подсудимым совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.