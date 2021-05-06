Департамент градостроения, архитектуры и капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявил торги на установку 72-метровой стелы с флагом Украины и реконструкцию части сквера «Юных героев».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость работ — 14 миллионов 206 тысяч 500 гривен. Заявки от участников торгов принимаются до 21 мая, аукцион начнется 24 мая.

Примечательно, что закончить работы подрядчик должен будет до конца 2022 года, хотя ранее в ОГА говорили о том, что реконструкцию должны сделать до Дня Независимости в этом году. Вероятно, к 24 августа 2021 года подрядчик должен будет успеть как минимум установить флагшток.

Также в описании предмета указывается, что тендер объявлен на работы 1-й очереди. Это говорит о том, что планируется еще какие-то работы и затраты на них. А поскольку в названии лота говорится о реконструкции и благоустройстве только части сквера, возможно, во вторую очередь строительства включат оставшуюся территорию.

В технической спецификации указано, что подрядчик должен установить стелу, провести реконструкцию территории сквера, освещение, озеленение, установить по 6 лавок и урон, оборудовать видеонаблюдение, ливневую канализацию и подвести воду. Работы предполагают предварительный снос деревьев и разбор покрытия.

Напомним, что ОГА потратила 915 тысяч гривен на разработку проекта реконструкции. Ее по упрощенной процедуре поручили ООО «Урбан Констракт», которое занималось проектированием Соборной площади. Тогда Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади. Позже им отдали еще 200 тысяч гривен за услуги по авторскому надзору за работами.

Напомним, что СБУ открывала дело по подозрению в завышении цены реконструкции. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик).

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.

Также сообщалось, что Давид Арахамия решил сам выделить порядка 3 миллионов гривен из центрального бюджета на установку шпиля и гигантского полотнища украинского флага. А за местные деньги будут выполнены работы по разработке проекта и благоустройству сквера.