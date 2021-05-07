Мэр Александр Сенкевич еще раз ответил горожанам, что в бюджете Николаева не предусмотрено денег на гигантский флаг, который планируют установить по инициативе Офиса президента.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях вечером, 6 мая, передает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич добавил, что за деньги горбюджета закупаются только флажки, которые развешивают на столбах.

— Я не покупаю флаг за 14 миллионов. И, собственно, в городском бюджете, для особо одаренных зрителей повторяю, в бюджете города Николаева не предусмотрено ни копейки на строительство флагов. Мы действительно закупаем небольшое количество флагов администрациями и размещаем их на столбах. Вы можете видеть, что в Николаеве на столбах размещены флажки. Вот на это деньги есть, — сказал Александр Сенкевич.

Также в конце эфира мэр добавил, что будет блокировать тех, кто пишет «тупизм».

— Кто у нас будет здесь писать какие-то глупости, разный такой тупизм, будем их блокировать, пусть тупят в бане, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ОГА объявила тендер на установку флага-гиганта и реконструкцию части сквера в Николаеве за 14 миллионов гривен.

Также ОГА потратила 915 тысяч гривен на разработку проекта реконструкции. Ее по упрощенной процедуре поручили ООО «Урбан Констракт», которое занималось проектированием Соборной площади. Тогда Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади. Позже им отдали еще 200 тысяч гривен за услуги по авторскому надзору за работами.

Напомним, что СБУ открывала дело по подозрению в завышении цены реконструкции. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик).

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.

Также сообщалось, что Давид Арахамия решил сам выделить порядка 3 миллионов гривен из центрального бюджета на установку шпиля и гигантского полотнища украинского флага. А за местные деньги будут выполнены работы по разработке проекта и благоустройству сквера.