Администрация Центрального района Николаева в этом году проигнорировала приведение в надлежащий вид парка Славы в микрорайоне Матвеевка, как это традиционно происходило ранее накануне Дня Памяти и Дня Победы, которые отмечают 8 и 9 мая.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые в редакцию НикВести прислали местные жители сегодня, 7 мая.

Отметим, что ранее, в апреле, перед Пасхой и майскими праздниками, николаевцы провели субботник в парке Славы микрорайона Матвеевка, а также в лесу и на берегу реки. При этом горожане возмутились, что так и не дождались помощи в благоустройстве от главы администрации Центрального района Николаева Александра Березы.

Судя по фотографиям, трава в парке осталась нескошенной.

Примечательно, что ранее для уборки парка Администрация района привлекала учеников местной школы.

При этом, Администрация Центрального района Николаева ежегодно тратит из бюджета города до миллиона гривен на покос газонов на территории района.

Ранее сообщалось, что за подметание и уборку снега на Соборной площади, сквере 68-и десантников и площади перед ОГА заплатят 4,2 миллиона гривен.