Депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа - «За жизнь» Вадим Олабин «категорически против нападений» на главврача КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Мне не нравится риторика и не нравятся нападения на Федорову. Без проверки Федорову уже сделали в чем-то виновной. Уже кто-то подписал ей приговор, она, оказывается, уже в чем-то виновна. Уже хотят определить степень вины. Без веских доказательств причину еще не придумали, но виновной сделали. Меня это, конечно, возмущает, — сказал Вадим Олабин.

Он также удивился безапелляционному предложению главы облсовета Анны Замазеевой обязательно наказать главврача в виде выговора либо увольнения, хотя депутаты могут наоборот, премировать ее, наградить грамотой и прочее.

— Я Федорову знаю только с одной стороны, как много сделавшего человека во время последней эпидемии. Я десятки людей знаю, которые непосредственно лечились в больнице у Федоровой, под ее руководством выходили из того состояния, — заявил Вадим Олабин.

Напоследок прозвучало, что Анна Замазеева не ставила в известность депутатов о намерениях провести проверку, уточнив, что «может узкий круг депутатов знал».

Сегодня Анна Замазеева заявила, что она не инициировала проверку.

Отметим, что сегодня утром проверка в инфекционную больницу так и не приехала. Хотя вчера глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в комментарии журналистам анонсировала свой визит в «инфекционку» вместе с представителем Национальной службы здоровья Украины.

Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключает, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.

. Хотя вчера глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в комментарии журналистам анонсировала свой визит в «инфекционку» вместе с представителем Национальной службы здоровья Украины.

Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключает, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.