Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с военным медиком Яной Дугарь, проходящего по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета как подозреваемая.

Об этом Украинской правде сказали в пресс-службе Андрея Ермака.

Как отметили в пресс службе, лены Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины осуществляют общественный контроль за ходом расследования убийства Шеремета, и в рамках этого контроля в субботу они встретились с Яной Дугарь.

В ОП Яна Дугарь наведалась со своим адвокатом. К встрече также присоединились руководитель ОП Ермак и его заместители Андрей Смирнов и Роман Машовец.

«Специалисты Рады не вмешиваются в работу судов или правоохранительных органов, но на основе анализа конкретных дел могут оказывать юридическую поддержку в конкретных случаях или вносить предложения по совершенствованию законодательства. Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета является очень резонансным. Поэтому Консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства», — сказали в пресс-службе.

В то же время Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк подтвердил «Стране», что подозреваемая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь посещала Офис

Президента в рамках официальной встречи на базе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. И в этой встрече принимал участие Андрей Ермак.

— У нас всегда отлично работает фабрика слухов и домыслов. Так вот, сегодня Яна Дугарь и её адвокаты действительно посетили здание Офиса президента. Но не для какой-то тайной миссии. А для официальной встречи на базе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Этот Консультативный совет, кстати, был создан президентом Владимиром Зеленским ещё в марте 2021 года по предложению Андрея Ермака. В том числе и для того, чтобы иметь детальное представления о перипетиях наиболее резонансных дел, — сообщил Михаил Подоляк.

Также он сказал, что глава ОП Андрей Ермак посетил встречу.

— Цель создания такого Совета была абсолютно прозрачной. Зная, к сожалению, то, как работает судебная система Украины, и столкнувшись с общественным резонансом из-за очень многих судебных дел, где фигурировали участники войны на Донбассе, нужно было организовать площадку для анализа и коммуникации по соответствующим делам. Для государства в этом вопросе важна справедливость — чтобы не было каких-либо злоупотреблений из-за того, что ветераны не получили достаточной защиты от государства или качественного представительства в судах. Именно об этом сегодня и сказал Андрей Ермак, когда посетил участников встречи с Яной Дугарь. Во встрече участвовали Андрей Смирнов, Константин Машовец, Андрей Ляхович и Алёна Вербицкая как глава Консультативного совета, — заявил он.

Как заявляет Михаил Подоляк, Офис президента «не занимается вмешательством в судебные процессы, не использует так называемое телефонное право».

— При этом было бы неправильно и самоустраняться, если есть общественный резонанс от некоторых судебных процессов или несправедливость по отношению к сотням ветеранов. Уже на рассмотрении Консультативного совета находится более 300 кейсов. Они анализируются, получают юридическую оценку. Вот именно в таком разрезе и состоялась встреча сотрудников Офиса с Дугарь и ее представителями. Потому что дело об убийстве Павла Шеремета крайне резонансно и требует безупречных юридических решений, — сказал он.

Напомним, украинское следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета просит другие страны проверить версию о белорусском следе. В частности, запросы разослали четырем странам.