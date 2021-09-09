Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что совместно с Госаудитслужбой проведёт брифинг по результатам аудита городского бюджета за январь 2018 – март 2021 года.

Об этом городской голова рассказал в ходе общения с журналистами в четверг, 9 сентября, передает корреспондент НикВести.

Мэр также прокомментировал результаты аудита бюджета Николаева и рассказал о планах изменить подходы к управлению городом.

— Думаю, что в ближайшее время мы выйдем совместно с Госаудитслужбой на общий брифинг по этому поводу. Мы уже работаем. Многие из вопросов, которые нам были предоставлены, публично были озвучены, как большие потери, но к этим вопросам надо относится не так однозначно. Например, к потерям у нас относится то, что мы кормили из местного бюджета детей, доплачивали за питание. К потерям бюджета отнесли то, что в 2017 году было уменьшено налоги для местного бизнеса и так далее. Некоторые вещи, на самом деле, мы будем использовать для того, чтобы сегодня менять и структуру, и подходы к управлению городом. Совместно с Госаудитслужбой отработаем вопросы относительно уменьшения расходов бюджета и увеличения поступлений в дальнейшем, – сказал Александр Сенкевич.