Депутат городского совета от «Слуги Народа» Рамиль Агабеков предложил ввести отдельную должность или отдел в структуре исполнительных органов местной власти, цель которых — развитие велосипедной инфраструктуры и повышение безбарьерности.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Предложение прозвучало на заседании городской комиссии по вопросам бюджета.

— Главная задача такого чиновника — велоинфраструктура в нашем городе. Я часто вижу комментарии николаевцев, которые уважают спорт. Они спрашивают: когда в Николаеве появятся велодорожки? Этот вопрос возникает уже много лет. Николаев — единственный город в Украине, где подобных объектов нет, — прокомментировал Рамиль Агабеков.

Члены бюджетной комиссии, среди которых также депутат горсовета от «Слуги Народа» Наталия Горбенко, предложение поддержали.

— Итак 28 сентября вопрос наконец сдвинулся с места. Депутаты от «Слуги Народа» убедили бюджетную комиссию в необходимости реализации этой идеи, — добавил Рамиль Агабеков.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».