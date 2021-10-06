Большегрузный транспорт будет ездить через центр Николаева до тех пор, пока не будет построен объездной мост.

Об этом вчера, 5 октября, в ходе прямого эфира в соцсетях заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он надеется, что уже в скором времени будет объявлен тендер на строительство так называемого «Японского моста».

— Мы не можем пока рассчитывать, что фуры исчезнут с центра города, пока у нас нет объездного моста. Сейчас ведутся работы по проектированию и подготовительные работы по строительству так называемого «Японского моста». Я надеюсь, что в ближайшее время проект будет воплощен и мы услышим про объявление о тендере, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в августе этого Александр Сенкевич также заявлял о скором завершении бюрократических процессов, связанных со строительством «Японского» моста в Николаеве. Мэр говорил, что все вопросы будут урегулированы «в ближайший месяц».

Кроме того, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким ранее заявлял о том, что строительство в Николаеве объездного моста могут начать в декабре 2021 года.

Отметим, в декабре 2020 года в торгах на разработку проекта строительства моста победила киевская фирма «Интерпроект». Служба автомобильных дорог области заключила с ней договор на 33 миллиона 690 тысяч гривен. Проект фирма должна разработать до 10 декабря 2021 года.

В августе 2021 года САД также объявила торги на разработку проектной документации нескольких транспортных развязок – на трассах М-14, Н-14 и Н-24 для строительства «японского» моста. Победила также фирма киевская фирма «Интерпроект» с предложением в 3 миллиона гривен. Подрядчик должен разработать проект до 18 октября 2022 года.

Депутат Николаевского горсовета Владислав Чайка сообщил, что по обновленному ТЭО, разработанному японской стороной, мост будет построен за городской чертой – в районе Матвеевки и Сливино. По его словам, если до конца года фирма «Интерпроект» не подготовит проект, японская сторона отказывается от работ.