Конструкция Ингульского моста технически находится в нормальном состоянии и может служить больше нескольких десятков лет.

Однако, как рассказал директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ, механизмы моста, отвечающие за подъем разводной части, уже изношены.

— В гидравлическом насосе, который перекачивает масло и с помощью 8 цилиндров поднимает мост, находится 10 тонн масла. Сам по себе мост находится технически в более-менее «живом» состоянии. Он физически не изношен до такой степени, чтобы говорить, что он аварийный. Как техническое сооружение он может жить еще как минимум лет двадцать, — отметил Виталий Шевченко.

Он также напомнил, что три года назад полностью заменили электрическую часть на современную.

— Мы имеем механизм, которому 40 лет. Как и транспортные средства, механизм изнашивается. И механизмы моста изношены. Изношены трубы, изношены частично подшипники, изношены частично какие-то трущиеся детали в цилиндрах, которые поднимают его. Электрическая часть была изношена на 100% и три года назад она была полностью заменена, — сказал он.

Виталий Шевченко также вспомнил об истории, произошедшей летом 2020 года, когда мост самопроизвольно развелся. В «ЭЛУ автодорог» по-прежнему убеждены, что это случилось из-за недостатка асфальтового покрытия.

— За 2 месяца до того, как он развелся, мы начали наблюдать картину, что покрытие с моста начало медленно слезать. И произошло разбалансирование. Сам по себе мост — это, как весы, как крыло чайки. Представьте, что он балансирует на одной оси. На одной части моста есть вес, и на другой есть вес. Когда асфальтобетонное покрытие начало сходить весной, это сделало одно «крыло» легче. И мы в тот момент уже начали писать в Службу автомобильных дорог, что нужно быстро привести дорожное полотно в порядок, — сказал директор КП.

Ранее сообщалось, что Николаев до сих пор не получил ответ от центральных органов власти по поводу передачи Ингульского моста в собственность государства.

Летом 2021 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на проведение технического обследования Ингульского моста.

Напомним, 3 июля 2020 года самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Тогда директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая была заказчиком работ по ремонту покрытия, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это на то время руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета 7-го созыва, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.