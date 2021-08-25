Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на проведение технического обследования Ингульского моста.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

ДЖКХ готов потратить на данные работы 1,4 миллиона гривен. Закупка пройдет по упрощенной процедуре. Это означает, что единственным критерием оценки предложений участников является цена.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет предусмотреть:

предварительное обследование моста — пролетные строения из железобетона и из металлических ферм и балок;

обследование подходов к мосту, подземного перехода и регуляционных сооружений;

инструментальное обследование моста — пролетные строения из железобетона и из металлических балок;

инструментальное обследование подводных элементов опор моста и русла;

эхолокационные обследования русла реки;

измерение геометрических размеров моста;

инструментальную съемку моста;

фотофиксацию выявленных дефектов моста при обследовании;

определение марки бетона на мосту;

определение состояния и состава покрытия проезжей части моста и тротуаров;

обследование технического состояния вспомогательных и специальных помещений моста;

определение технического состояния электрического обеспечения механизмов моста;

испытание с применением гидродинамических приборов и полную оценку работоспособности и конечного износа системы подъема разводной части моста, определение состояния и физического износа подшипников разводной части с предоставлением заключений о необходимости их замены;

инструментальное обследование ортотропной плиты разводной части моста. Определение предельных нагрузок. Предоставление рекомендаций по предотвращению возникновения внештатных ситуаций с самовольным разведением моста;

испытание моста — определение теоретических деформаций от испытательной или проектной нагрузки;

После этого исполнитель работ должен будет составить ведомости с выявленными дефектами, сделать чертежи и технический отчет. Также он должен предоставить рекомендации в виде первоочередных мер по обеспечению безопасной эксплуатации моста.

Напомним, 3 июля 2020 года самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Через некоторое время мост удалось опустить и восстановить движение транспорта по нему.

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Тогда директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая была заказчиком работ по ремонту покрытия, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это на то время руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета 7-го созыва, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.