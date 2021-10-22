Жители Николаева дали негативную оценку окрашенной в яркие цвета карусели «Лукоморье», расположенной на территории детского городка «Сказка».

Своим мнением горожане поделились под публикацией местной жительницы Анны Козориз в социальной сети Facebook.

Девушка назвала окрашенную карусель безвкусицей и иронично пошутила, что таким образом маленьким горожанам не дают выработать вкус, чтобы они оставались всегда жить в Николаеве.

— Домоседство и выгорание сохранили мой мозг от сведений о том, что карусель Иггдрасиль в детском городке «Сказка» раскрасили. Овер 20 лет (на моей памяти) местное Древо Мира вертелось истово черным, в своем прекрасном лаконизме и радовало детей. Но пришел 2021 год и жэкартовцы, религия которых гласит, что каждая «детская» вещь должна всегда выжигать ребенку сетчатку цветом «чтоб красивенько, яркенько было» добрались и до нее. Правильно, нельзя оставлять маленьким николаевцам ни единого шанса выработать хоть какой-то вкус, они ведь тогда вырастут и уедут, – написала девушка.

В комментариях к публикации жители Николаева критикуют такую инициативу и пишут, что карусель гармонично выглядела в своем предыдущем окрасе.

— Натуральный цвет металла выглядел очень благородно. Раскрашеную карусель ещё не видела, но на фото ужас, особенно ладьи. Полная безвкусица, – пишет Надежда Кресина.

— Благородную патину раскрасили клоунским красками, – пишет Александр Одегов. — Я думал, что хуже лебедей из шин точно ничего уже не будет.... Но они ухитрились это переплюнуть, – комментирует Максим Побокин. — А как было в оригинальной задумке? Я с 1991-го помню её цвета латуни или бронзы, – пишет Константин Ник.

Ранее сообщалось, что с 21 августа 2021 года для посетителей открыли обновленный детский городок «Сказка» в Николаеве, однако на сегодняшний день там доступны только 2\3 территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

Напомним, что 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.

Детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая для проведения аварийных работ и работ по благоустройству территории.

Работы по благоустройству детского городка и установки так аттракционов должны были завершиться до конца июля 2021 года, однако после открытие перенесли на конец августа.

В июне текущего года мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что детский городок «Сказка» откроется для посетителей только после проверки всех установленных аттракционов.