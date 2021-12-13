Федор Барна

Экс-директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна считает необоснованными заявления о том, что он перед уходом обнулил счета.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Федор Барна отметил, что занимался развитием аэропорта, однако в этом не было заинтересовано руководство облгосадминистрации и облсовета, что привело к финансовым проблемам предприятия.

— Меня очень волнует судьба предприятия, потому что, фактически, я ему часть жизни отдал. И сегодня живу этим предприятием. Эти заявления я считаю необоснованными и популистскими — что я не предпринимал каких-то действий, не развивал или обнулил счета. Это просто не имеет под собой никаких оснований, — отметил Федор Барна.

Он посетовал, что в 2021 году из областного бюджета не выделяли средства по программе развития аэропорта. А также, что губернатор Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева не добивались включения предприятия в Национальную программу развития аэропортов.

— В 2021 году на программу развития предприятия, которая была принята и продлена областным советом, не было выделено ни одной копейки. Я неоднократно обращался с просьбами профинансировать, помочь. Также вел переговоры с чиновниками, с Офисом Президента, чтобы включить наш аэропорт в национальную программу. Я заказал за 5 миллионов гривен проект реконструкции аэродромного комплекса стоимостью 1 миллиард 68 миллионов, отдельно был раньше сделан проект на светосигнальное оборудование. Это то, о чем сегодня говорит и на что просит деньги Анна Владимировна (Замазеева, — прим.). Так вот, у меня вопрос: почему она об этом говорит, когда уже принят бюджет, почему раньше не подали предложения? Но радует, что они все же подали. И я рад, что функции директора аэропорта сегодня исполняет глава областного совета. Вместо того, чтобы развивать область и думать, как завести в регион деньги. При мне такого не было, я был бы рад этой помощи. Я прям завидую этому исполняющему обязанности, что ему так мощно сегодня помогают. Потому что на все те же вещи, о которых я говорил, мне отвечали, что я неправильно мыслю. Анна Владимировна заявляла, что якобы видение депутатов, ее видение развития предприятия не совпадает с моим, а сегодня она запрашивает ровно ту сумму, которую я заложил как руководитель в виде проектов, в виде планов, как развивать предприятие — модернизировать перрон, полосу, систему навигации, светосигнальное оборудование. И слава богу они подали, и я готов им помогать, — отметил Федор Барна.

По его словам, Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич когда-то помогли аэропорту с запуском рейсов Turkish Airlines, однако на этом поддержка закончилась.

— Мы тогда активно поработали. Они помогли прорекламировать это, был хороший пассажиропоток. Но это надо постоянно поддерживать и раскручивать. Если уйдут турки — на аэропорте можно поставить крест. У нас, например, были дискуссии с главой областного совета, когда я говорил о модернизации полосы. Мне отвечали, зачем это нужно, что мы только недавно сделали ремонт. Но сегодня авиакомпании покупают новые самолеты, и они не могут без ограничений к нам летать. И когда я смотрю, что Одесса за государственные деньги построила, Херсон реконструирует... Мы не можем просто сидеть и смотреть, — добавил он.

Экс-директор отметил, что средства на такие проекты практически невозможно получить без поддержки руководства области, которые должны лоббировать эти вопросы в Киеве.

— На меня чиновники высокого ранга часто смотрели круглыми глазами и спрашивали: «Где ваши руководители области? Где ходатайство?». Но руководители могли только в Facebook попиариться. Нас почти непрерывно динамили. Я доводил этим руководителям, что программа развития аэропортов Украины — это не программа развития одесского, херсонского, винницкого или днепропетровского аэропортов. Это программа развития всех аэропортов. Но я подавал один проект, они говорили: «Нет, сделайте еще». И я выполнял все требования, — сказал он.

По поводу финансового состояния предприятия Федор Барна отметил, что исправно платил зарплаты, закрывал текущие платежи и искал деньги. Он ответил на обвинения депутата облсовета Александра Мосина, который ранее заявил, что экс-директор объявил тендеры, оставив предприятие без денег на счетах. Также глава облсовета Анна Замазеева говорила о том, что перед уходом Федора Барны с должности, у предприятия не было денег даже на зарплаты.

— Я не выводил деньги, я провел обязательные платежи — аванс, налоги, оплатил топливо, чтобы оно было у нового руководства. В конце 2020 года я смог добиться перераспределения 15 миллионов. Но только фонд зарплаты с налогами составляет больше 20 миллионов в год. Меня обвинили в каких-то тендерах. Мы купили аппарат, который сканирует вещи людей при досмотре. Его доставили в Одессу, она еще не оплачен. Старый аппарат уже был изношен, все время зависал, перезагружался. Могу сказать, что работа «Турецких авиалиний» в нашем аэропорту этот аппарат «отбивает» за один месяц. Более того, я был вынужден обращаться к бизнесу, просить одолжить деньги, потому что налоговая не возвращала НДС, нам пришлось с ними судиться. Мы постоянно подавали иски и судились с налоговой по возвращению НДС, поскольку добровольно и вовремя нам не возвращают. Нам возместили НДС, мы провели обязательные платежи и вернули долг. Это я неправильно потратил деньги предприятия? Поэтому — ерунда это все. Я отдал людям полностью работающее предприятие, — резюмировал Федор Барна.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».