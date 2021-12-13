Экс-директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна считает необоснованными заявления о том, что он перед уходом обнулил счета.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Федор Барна отметил, что занимался развитием аэропорта, однако в этом не было заинтересовано руководство облгосадминистрации и облсовета, что привело к финансовым проблемам предприятия.
— Меня очень волнует судьба предприятия, потому что, фактически, я ему часть жизни отдал. И сегодня живу этим предприятием. Эти заявления я считаю необоснованными и популистскими — что я не предпринимал каких-то действий, не развивал или обнулил счета. Это просто не имеет под собой никаких оснований, — отметил Федор Барна.
Он посетовал, что в 2021 году из областного бюджета не выделяли средства по программе развития аэропорта. А также, что губернатор Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева не добивались включения предприятия в Национальную программу развития аэропортов.
— В 2021 году на программу развития предприятия, которая была принята и продлена областным советом, не было выделено ни одной копейки. Я неоднократно обращался с просьбами профинансировать, помочь. Также вел переговоры с чиновниками, с Офисом Президента, чтобы включить наш аэропорт в национальную программу. Я заказал за 5 миллионов гривен проект реконструкции аэродромного комплекса стоимостью 1 миллиард 68 миллионов, отдельно был раньше сделан проект на светосигнальное оборудование. Это то, о чем сегодня говорит и на что просит деньги Анна Владимировна (Замазеева, — прим.). Так вот, у меня вопрос: почему она об этом говорит, когда уже принят бюджет, почему раньше не подали предложения? Но радует, что они все же подали. И я рад, что функции директора аэропорта сегодня исполняет глава областного совета. Вместо того, чтобы развивать область и думать, как завести в регион деньги. При мне такого не было, я был бы рад этой помощи. Я прям завидую этому исполняющему обязанности, что ему так мощно сегодня помогают. Потому что на все те же вещи, о которых я говорил, мне отвечали, что я неправильно мыслю. Анна Владимировна заявляла, что якобы видение депутатов, ее видение развития предприятия не совпадает с моим, а сегодня она запрашивает ровно ту сумму, которую я заложил как руководитель в виде проектов, в виде планов, как развивать предприятие — модернизировать перрон, полосу, систему навигации, светосигнальное оборудование. И слава богу они подали, и я готов им помогать, — отметил Федор Барна.
По его словам, Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич когда-то помогли аэропорту с запуском рейсов Turkish Airlines, однако на этом поддержка закончилась.
— Мы тогда активно поработали. Они помогли прорекламировать это, был хороший пассажиропоток. Но это надо постоянно поддерживать и раскручивать. Если уйдут турки — на аэропорте можно поставить крест. У нас, например, были дискуссии с главой областного совета, когда я говорил о модернизации полосы. Мне отвечали, зачем это нужно, что мы только недавно сделали ремонт. Но сегодня авиакомпании покупают новые самолеты, и они не могут без ограничений к нам летать. И когда я смотрю, что Одесса за государственные деньги построила, Херсон реконструирует... Мы не можем просто сидеть и смотреть, — добавил он.
Экс-директор отметил, что средства на такие проекты практически невозможно получить без поддержки руководства области, которые должны лоббировать эти вопросы в Киеве.
— На меня чиновники высокого ранга часто смотрели круглыми глазами и спрашивали: «Где ваши руководители области? Где ходатайство?». Но руководители могли только в Facebook попиариться. Нас почти непрерывно динамили. Я доводил этим руководителям, что программа развития аэропортов Украины — это не программа развития одесского, херсонского, винницкого или днепропетровского аэропортов. Это программа развития всех аэропортов. Но я подавал один проект, они говорили: «Нет, сделайте еще». И я выполнял все требования, — сказал он.
По поводу финансового состояния предприятия Федор Барна отметил, что исправно платил зарплаты, закрывал текущие платежи и искал деньги. Он ответил на обвинения депутата облсовета Александра Мосина, который ранее заявил, что экс-директор объявил тендеры, оставив предприятие без денег на счетах. Также глава облсовета Анна Замазеева говорила о том, что перед уходом Федора Барны с должности, у предприятия не было денег даже на зарплаты.
— Я не выводил деньги, я провел обязательные платежи — аванс, налоги, оплатил топливо, чтобы оно было у нового руководства. В конце 2020 года я смог добиться перераспределения 15 миллионов. Но только фонд зарплаты с налогами составляет больше 20 миллионов в год. Меня обвинили в каких-то тендерах. Мы купили аппарат, который сканирует вещи людей при досмотре. Его доставили в Одессу, она еще не оплачен. Старый аппарат уже был изношен, все время зависал, перезагружался. Могу сказать, что работа «Турецких авиалиний» в нашем аэропорту этот аппарат «отбивает» за один месяц. Более того, я был вынужден обращаться к бизнесу, просить одолжить деньги, потому что налоговая не возвращала НДС, нам пришлось с ними судиться. Мы постоянно подавали иски и судились с налоговой по возвращению НДС, поскольку добровольно и вовремя нам не возвращают. Нам возместили НДС, мы провели обязательные платежи и вернули долг. Это я неправильно потратил деньги предприятия? Поэтому — ерунда это все. Я отдал людям полностью работающее предприятие, — резюмировал Федор Барна.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».
В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».
Ранее исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.
Также сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты.
Кроме того, оказалось, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.
Ранее депутат горсовета Максим Невенчанный заявил, что исполнять обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» назначили далекого от проблем отрасли человека.
Напомним, что и.о. директора аэропорта Пётр Кызым рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.
Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».
Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.
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Экс-директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна считает необоснованными заявления о том, что он перед уходом обнулил счета.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Федор Барна отметил, что занимался развитием аэропорта, однако в этом не было заинтересовано руководство облгосадминистрации и облсовета, что привело к финансовым проблемам предприятия.
— Меня очень волнует судьба предприятия, потому что, фактически, я ему часть жизни отдал. И сегодня живу этим предприятием. Эти заявления я считаю необоснованными и популистскими — что я не предпринимал каких-то действий, не развивал или обнулил счета. Это просто не имеет под собой никаких оснований, — отметил Федор Барна.
Он посетовал, что в 2021 году из областного бюджета не выделяли средства по программе развития аэропорта. А также, что губернатор Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева не добивались включения предприятия в Национальную программу развития аэропортов.
— В 2021 году на программу развития предприятия, которая была принята и продлена областным советом, не было выделено ни одной копейки. Я неоднократно обращался с просьбами профинансировать, помочь. Также вел переговоры с чиновниками, с Офисом Президента, чтобы включить наш аэропорт в национальную программу. Я заказал за 5 миллионов гривен проект реконструкции аэродромного комплекса стоимостью 1 миллиард 68 миллионов, отдельно был раньше сделан проект на светосигнальное оборудование. Это то, о чем сегодня говорит и на что просит деньги Анна Владимировна (Замазеева, — прим.). Так вот, у меня вопрос: почему она об этом говорит, когда уже принят бюджет, почему раньше не подали предложения? Но радует, что они все же подали. И я рад, что функции директора аэропорта сегодня исполняет глава областного совета. Вместо того, чтобы развивать область и думать, как завести в регион деньги. При мне такого не было, я был бы рад этой помощи. Я прям завидую этому исполняющему обязанности, что ему так мощно сегодня помогают. Потому что на все те же вещи, о которых я говорил, мне отвечали, что я неправильно мыслю. Анна Владимировна заявляла, что якобы видение депутатов, ее видение развития предприятия не совпадает с моим, а сегодня она запрашивает ровно ту сумму, которую я заложил как руководитель в виде проектов, в виде планов, как развивать предприятие — модернизировать перрон, полосу, систему навигации, светосигнальное оборудование. И слава богу они подали, и я готов им помогать, — отметил Федор Барна.
По его словам, Виталий Ким и городской голова Александр Сенкевич когда-то помогли аэропорту с запуском рейсов Turkish Airlines, однако на этом поддержка закончилась.
— Мы тогда активно поработали. Они помогли прорекламировать это, был хороший пассажиропоток. Но это надо постоянно поддерживать и раскручивать. Если уйдут турки — на аэропорте можно поставить крест. У нас, например, были дискуссии с главой областного совета, когда я говорил о модернизации полосы. Мне отвечали, зачем это нужно, что мы только недавно сделали ремонт. Но сегодня авиакомпании покупают новые самолеты, и они не могут без ограничений к нам летать. И когда я смотрю, что Одесса за государственные деньги построила, Херсон реконструирует... Мы не можем просто сидеть и смотреть, — добавил он.
Экс-директор отметил, что средства на такие проекты практически невозможно получить без поддержки руководства области, которые должны лоббировать эти вопросы в Киеве.
— На меня чиновники высокого ранга часто смотрели круглыми глазами и спрашивали: «Где ваши руководители области? Где ходатайство?». Но руководители могли только в Facebook попиариться. Нас почти непрерывно динамили. Я доводил этим руководителям, что программа развития аэропортов Украины — это не программа развития одесского, херсонского, винницкого или днепропетровского аэропортов. Это программа развития всех аэропортов. Но я подавал один проект, они говорили: «Нет, сделайте еще». И я выполнял все требования, — сказал он.
По поводу финансового состояния предприятия Федор Барна отметил, что исправно платил зарплаты, закрывал текущие платежи и искал деньги. Он ответил на обвинения депутата облсовета Александра Мосина, который ранее заявил, что экс-директор объявил тендеры, оставив предприятие без денег на счетах. Также глава облсовета Анна Замазеева говорила о том, что перед уходом Федора Барны с должности, у предприятия не было денег даже на зарплаты.
— Я не выводил деньги, я провел обязательные платежи — аванс, налоги, оплатил топливо, чтобы оно было у нового руководства. В конце 2020 года я смог добиться перераспределения 15 миллионов. Но только фонд зарплаты с налогами составляет больше 20 миллионов в год. Меня обвинили в каких-то тендерах. Мы купили аппарат, который сканирует вещи людей при досмотре. Его доставили в Одессу, она еще не оплачен. Старый аппарат уже был изношен, все время зависал, перезагружался. Могу сказать, что работа «Турецких авиалиний» в нашем аэропорту этот аппарат «отбивает» за один месяц. Более того, я был вынужден обращаться к бизнесу, просить одолжить деньги, потому что налоговая не возвращала НДС, нам пришлось с ними судиться. Мы постоянно подавали иски и судились с налоговой по возвращению НДС, поскольку добровольно и вовремя нам не возвращают. Нам возместили НДС, мы провели обязательные платежи и вернули долг. Это я неправильно потратил деньги предприятия? Поэтому — ерунда это все. Я отдал людям полностью работающее предприятие, — резюмировал Федор Барна.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».
В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».
Ранее исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.
Также сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты.
Кроме того, оказалось, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.
Ранее депутат горсовета Максим Невенчанный заявил, что исполнять обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» назначили далекого от проблем отрасли человека.
Напомним, что и.о. директора аэропорта Пётр Кызым рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.
Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».
Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.