С ноября по декабрь 2021 года задолженность по заработной плате в Николаевской области увеличилась с 59,5 миллиона гривен до 64,6 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Отметим, что в начале года сумма задолженности составляла 47,2 миллиона. На данный момент, 41,4% в структуре долга приходится на предприятия транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. 80% долгов сосредоточены в Николаеве.