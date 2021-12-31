С ноября по декабрь 2021 года задолженность по заработной плате в Николаевской области увеличилась с 59,5 миллиона гривен до 64,6 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
Отметим, что в начале года сумма задолженности составляла 47,2 миллиона. На данный момент, 41,4% в структуре долга приходится на предприятия транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. 80% долгов сосредоточены в Николаеве.
Напомним, что средняя номинальная зарплата в 3 квартале 2021 года в Николаевской области составила 13 тысяч 989 гривен. При этом в 1 квартале средняя зарплата составляла 12,8 тысячи гривен.
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
С ноября по декабрь 2021 года задолженность по заработной плате в Николаевской области увеличилась с 59,5 миллиона гривен до 64,6 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
Отметим, что в начале года сумма задолженности составляла 47,2 миллиона. На данный момент, 41,4% в структуре долга приходится на предприятия транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. 80% долгов сосредоточены в Николаеве.
Напомним, что средняя номинальная зарплата в 3 квартале 2021 года в Николаевской области составила 13 тысяч 989 гривен. При этом в 1 квартале средняя зарплата составляла 12,8 тысячи гривен.