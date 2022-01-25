Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким пообещал за год построить урбан-парк на территории бывшего сквера имени 61-го коммунара.

Об этом губернатор рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как известно, Департамент архитектуры и капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявил два тендера на обустройство урбан-парка общей стоимостью почти 80 миллионов гривен.

По словам Виталия Кима, работы будут проводится в рамках президентской программы «Большое строительство».

— Это согласно программы президента Владимира Александровича Зеленского, у которого сегодня день рождения. Там будет урбан-парк. На это выделено 80 миллион гривен по программе президента. У нас уже есть типовый проект, там будет такой центр досуга для молодежи, который есть, например, на ВДНХ в Киеве. Очень хороший проект. Он будет закончен в этом году по субвенции государства, программа президента, – сказал Виталий Ким.

Напомним, что спортивную площадку в парке Адмиралтейский в Николаеве (ранее сквер имени 61-го коммунара, – прим.), установленную группой николаевцев «ЛП6» в октябре 2018 года, перекрасили и представили в качестве объекта президентской программы «Активні парки».