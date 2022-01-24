Департамент архитектуры и капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявил два тендера на обустройство урбан-парка на территории парка Адмиралтейский общей стоимостью почти 80 миллионов гривен.

Соответствующие тендеры объявили 21 января через систему электронных закупок ProZorro, пишут НикВести.

Речь идёт о капитальном ремонте части территории парка Адмиралтейский, который расположен возле Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Первый тендер объявили на капремонт участка парка напротив дома №2 за 38 миллионов 227 тысяч гривен, а второй — на капремонт восточной части парка, вдоль улицы 68 Десантников за 41 миллион 423 тысячи гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить следующие работы:

Напротив дома №2:

установить резиновое и полиуретановое покрытие, а также бетонное покрытие с шероховатой поверхностью;

установить два корта стрит-футбола;

установить пана-корт;

установить площадки для стритбола и баскетбола;

установить конструкции для паркура и воркаута для взрослых;

установить конструкции для детского паркура и воркаута;

сделать площадку для тенниса.

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Вдоль улицы 68 Десантников:

установить газон, песчаное покрытие и бордюры;

установить 24 урны, 20 скамеек со спинкой и 33 прямые скамейки;

обустроить две велопарковки;

сделать трибуну с местом для диджея;

сделать площадку для йоги с соответствующим оборудованием;

обустроить детскую игровую площадку;

установить информационные стенды;

построить туалеты;

сделать асфальтовый памп-трек;

установить светильники, кронштейны и прожекторы.

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Все указанные работы подрядчик должен будет выполнить до 31 декабря 2022 года. На данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукционов, которые определены на 8 февраля.

Напомним, что спортивную площадку в парке Адмиралтейский в Николаеве (ранее парк имени 61-го коммунара, — прим.), установленную группой николаевцев «ЛП6» в октябре 2018 года, перекрасили и представили в качестве объекта президентской программы «Активні парки».