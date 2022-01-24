Департамент архитектуры и капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявил два тендера на обустройство урбан-парка на территории парка Адмиралтейский общей стоимостью почти 80 миллионов гривен.
Соответствующие тендеры объявили 21 января через систему электронных закупок ProZorro, пишут НикВести.
Речь идёт о капитальном ремонте части территории парка Адмиралтейский, который расположен возле Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Первый тендер объявили на капремонт участка парка напротив дома №2 за 38 миллионов 227 тысяч гривен, а второй — на капремонт восточной части парка, вдоль улицы 68 Десантников за 41 миллион 423 тысячи гривен.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить следующие работы:
Напротив дома №2:
Вдоль улицы 68 Десантников:
Все указанные работы подрядчик должен будет выполнить до 31 декабря 2022 года. На данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукционов, которые определены на 8 февраля.
Напомним, что спортивную площадку в парке Адмиралтейский в Николаеве (ранее парк имени 61-го коммунара, — прим.), установленную группой николаевцев «ЛП6» в октябре 2018 года, перекрасили и представили в качестве объекта президентской программы «Активні парки».
Департамент архитектуры и капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявил два тендера на обустройство урбан-парка на территории парка Адмиралтейский общей стоимостью почти 80 миллионов гривен.
Соответствующие тендеры объявили 21 января через систему электронных закупок ProZorro, пишут НикВести.
Речь идёт о капитальном ремонте части территории парка Адмиралтейский, который расположен возле Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Первый тендер объявили на капремонт участка парка напротив дома №2 за 38 миллионов 227 тысяч гривен, а второй — на капремонт восточной части парка, вдоль улицы 68 Десантников за 41 миллион 423 тысячи гривен.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить следующие работы:
Напротив дома №2:
Вдоль улицы 68 Десантников:
Все указанные работы подрядчик должен будет выполнить до 31 декабря 2022 года. На данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукционов, которые определены на 8 февраля.
Напомним, что спортивную площадку в парке Адмиралтейский в Николаеве (ранее парк имени 61-го коммунара, — прим.), установленную группой николаевцев «ЛП6» в октябре 2018 года, перекрасили и представили в качестве объекта президентской программы «Активні парки».