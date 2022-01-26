В среду, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева управляющий делами исполнительного комитета Андрей Волков представил проект новой структуры мэрии, хотя данную группу возглавляет заместитель городского головы Дмитрий Лазарев.

На это обратил внимание депутат Николай Карцев, представляющий «Партию Шария» в Николаевском горсовете, передают НикВести.

Он поинтересовался, не значит ли это, что Дмитрий Лазарев не справился со своей задачей.

— Хотел бы спросить, почему сегодня докладывает Андрей Сергеевич, если весь год главой комиссии у нас был Дмитрий Анатолиевич? Он должен был все это дело организовать и собрать информацию. Можем ли мы считать, что Дмитрий Анатолиевич с этой задачей не справился, а справился Андрей Сергеевич? — спросил Николай Карцев.

Дмитрий Лазарев прокомментировал это предположение.

— Расскажу тем, кто не знает, что основная задача руководителя рабочей группы — организовать сами заседания рабочей группы, оформить протоколы, все необходимую информацию передать тому структурному подразделению, которое отвечает за кадры. Кадровое подразделение у нас закреплено за управляющим делами. Соответственно докладчиком является тот, кто обобщал всю информацию, — ответил Дмитрий Лазарев.

Сегодня НикВести сообщали, что в проекте новой структуры мэрии количество чиновников сократили всего на 64 человека.

Напомним, что Александр Сенкевич надеется, что новую структуру мэрии рассмотрят на первой февральской сессии.

Ранее он кадровые изменения в мэрии анонсировал на конец октября 2021 года, однако рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета ещё не предоставила свои предложения. Позже Александр Сенкевич рассказал о планах внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139. Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Отметим, что рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавил секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года, Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева.

Помимо этого, в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.