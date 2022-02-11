Карен Саркисян и его адвокат

Ленинский районный суд Николаева заслушает ещё одного свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. Им оказался сын обвиняемого Карена Саркисяна.

Об этом в комментарии НикВести рассказал адвокат пострадавшего Михаил Беркан.

Как оказалось, сын Карена Саркисяна ранее не проходил по указанному делу как свидетель, поскольку на момент нападения ему было 11 лет. Однако адвокат обвиняемого ходатайствовал о том, чтобы заслушать его в суде.

— Вчера (10 февраля, – прим.) допросили нового свидетеля, который не был опрошен в ходе предварительного следствия. Она дала пояснения по поводу преступления, которое было совершено. Сторона защиты заявила ходатайство допросить ещё одного свидетеля – сына Саркисяна, который там присутствовал, но на тот момент был малолетний. Ему было 11 лет. Суд удовлетворил ходатайство, поэтому суд будет допрашивать сына Саркисяна, – рассказал Михаил Беркан.

Он добавил, что на заседании 10 февраля суд также продлил Карену Саркисяну меру пресечения в виде личного обязательства.

— Суд ещё рассмотрел по мере пресечения, оставил точно также, без изменений, – добавил адвокат.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

В ноябре прошлого года в суде состоялось слушание еще одного свидетеля. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому Карену Саркисяну.

Спустя месяц в суде в качестве свидетеля также заслушали воспитанника Сергея Корчинского – Алексея Григоровича. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому.

В январе 2021 года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.

В июле 2021 года Карен Саркисян выступил в суде, где озвучил собственную версию произошедшего и заявил, что ему угрожали. Он просил суд изменить правовую квалификацию действий его подзащитного с части 1 статьи 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» на статью 128 «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».