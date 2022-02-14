Офис президента и руководство парламента просят всех депутатов, в том числе и от партии «Слуга народа», вернуться в страну как можно скорее.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в «Слуге народа».

Сообщается, что 12 февраля Офис президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии «Слуга народа» вернуться в страну до ночи 14 февраля.

По данным УП, по состоянию на утро за границей находились 37 нардепов, практически половина из которых – «слуги».

Еще в субботу стало известно, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался за непрерывный режим работы парламента 24/7. Источники Украинской правды подтвердили, что Стефанчук отказывается подписывать нардепам какие-либо командировки за границу – в том числе на предстоящую неделю.

Глава ВР отдельно обратился ко всем главам фракций, чтобы они обеспечили максимальную явку народных избранников на заседаниях парламента.

Более того, руководители фракции «Слуга народа» обратились ко всем депутатам с отдельной просьбой обеспечить максимальную явку уже с понедельника, 14 февраля. Те, кто сейчас за границей, возвращаются в Украину, в том числе, чтобы не попасть под отмену рейсов и присутствовать на заседаниях ВР.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.