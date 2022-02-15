Инициатива Николаевской облгосадминистрации выделить лишь 2 миллиона гривен на выполнение целевой программы поддержки территориальной обороны не учитывает всех нужд военных, таких как аренды тиров, пополнения материальной базы для полноценных учений, создания волонтерских складов для хранения формы, покупки генераторов, горюче-смазочных материалов и прочего.

Такое мнение НикВести высказал руководитель областной организации партии «Национальный корпус», член исполкома горсовета Николаева Никита Плеханов.

Собеседник издания уверен, что эту сумму нужно увеличить до 15-20 миллионов гривен, мол, глава Николаевской ОГА Виталий Ким сам изначально озвучивал эти цифры, но потом «все видоизменилось по непонятной причине».

— Мне не понятно, почему в 2021 году планировали выделить 27 миллионов на укрепление территориальной обороны Николаевской области, но освоили 145 тысяч гривен, перераспределив остальные средства. Потом на 2022 год вообще не приняли такую программу — у кого-то были правки, фактически, только сегодня к ней возвращаются. При этом 2 миллиона гривен — смешные деньги для области, которая находится в зоне риска военных действий при эскалации. Такого финансирования просто недостаточно. Мы видим примеры других городов и областей, например, Одесса и Киев, где финансирование порядка 20 и 200 миллионов соответственно. Наша программа не учитывает логистические моменты, развертывание волонтерских центров, генераторы. Это все реально необходимо, если начнется военная эскалация, — убежден Никита Плеханов.

Он считает, что сегодня депутаты должны уже «принять, что есть сейчас», а потом в максимально сжатые сроки дорабатывать финансирование указанной программы.

— А не делать это для галочки, — уточнил Никита Плеханов.

Напомним, Николаевская облгосадминистрация предложила на сегодняшней сессии облсовета принять целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Текущие расходы по программе составят 700 тысяч гривен, 1,3 миллиона гривен — капитальные, это учебные сборы, техническое обеспечение и оборудование рабочих мест.

В Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.