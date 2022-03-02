Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Глава областной военной администрации Виталий Ким подписал распоряжение об увольнении замглавы ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Романа Пашнева.
Об этом свидетельствует текст распоряжения, опубликованный пресс-службой администрации.
Согласно распоряжению, Роман Пашнев уволен с должности по соглашению сторон.
Напомним, что Романа Пашнева назначили замглавы ОГА в начале прошлого года. До этого он был руководителем консультационного центра поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» в Николаеве.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Глава областной военной администрации Виталий Ким подписал распоряжение об увольнении замглавы ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Романа Пашнева.
Об этом свидетельствует текст распоряжения, опубликованный пресс-службой администрации.
Согласно распоряжению, Роман Пашнев уволен с должности по соглашению сторон.
Напомним, что Романа Пашнева назначили замглавы ОГА в начале прошлого года. До этого он был руководителем консультационного центра поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» в Николаеве.