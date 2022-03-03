206 батальон территориальной обороны Киева спас свыше 400 детей и женщин из Ирпеня, окруженного российскими оккупантами.

Об этом пишут на сайте «Европейской Солидарности».

Пострадавших эвакуировали из города, несмотря на разрушенный мост. Люди приветствовали украинских воинов и благодарили их за возможность уехать из окруженного города.

Жителей Ирпеня привезли в Киев, накормили, затем отправили на Центральный вокзал и посадили в машины, которые выезжают из Киева и перевезут их в безопасное место. По словам военных, задачу эвакуировать людей из Ирпеня батальону поставил Петр Порошенко.

206 батальон был создан именно для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии «Европейская Солидарность» и ветераны русско-украинской войны, а также небезразличные киевляне. Батальон уже принял участие в защите Гостомеля, а также киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов. Батальйн вооружен и экипирован на средства Петра Порошенко.