Пятый Президент Украины, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко считает, что партнеры Украины должны продолжить усиливать санкции против России, предоставлять оружие для защиты своей земли и закрыть небо над Украиной для российских самолетов и ракет.

Об этом сообщается на сайте партии Европейская Солидарность.

Он подчеркнул, что на заседании Верховной Рады был принят ряд очень важных законопроектов, а также заявление.

— Мы обращаемся к нашим странам-партнерам, что они ни в коем случае не должны останавливаться или ослаблять санкционное давление. Мы победить агрессора можем и совместными и согласованными действиями наших воинов на фронте, и эффективным снабжением наступательного, оборонительного, смертельного оружия: начиная от противотанковых NLAW и Джавелинов, и заканчивая ПЗРК, сбивающими российские вертолеты с десантом. Начиная с того, что мы сейчас нуждаемся в комплексе ПВО. Украина должна их получить и завершая размещением на территории Польши двух бригад тактической авиации на МиГ-22 и Су-27 для того, чтобы восстановить господство в воздухе украинских пилотов-асов. И чтобы боялись двигаться в воздушное пространство Украины российские захватчики, — подчеркнул политик.

Также он подчеркнул необходимость закрытого неба над Украиной для российских самолетов и ракет

—Второй этап нашей просьбы – это объявление «no-fly zone». У Украины есть это суверенное право запретить полеты над своей территорией и попросить НАТО для прикрытия реализации этого запрета натовскими средствами противовоздушной обороны. Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам не останавливаться и двигаться дальше, — сказал Петр Порошенко.

Он добавил: «Сегодня тот, кто каждые несколько часов слушает сигналы сирены, воздушной тревоги, когда ночью все просыпаются от взрывов российских ракет, российских авиабомб, часто от уничтожения украинскими системами ПВО, которую мы восстановили еще в 2014 году, российские самолеты и российские захватчики приземляются навечно на землю. В таких ситуациях мы, безусловно, хотели бы вернуться к моей инициативе 16-17 лет в отношении миротворцев».

— Россия должна вывести все свои войска из каждого клочка украинской земли, включая Донбасс и Крым. И миротворцы с мандатом Совбеза ООН будут гарантировать вместе с ВСУ безопасность наших границ, — подчеркнул пятый Президент Украины.

Также он отметил, что необходимо помнить о детях, женщинах, о тех, кому тяжело.

— И сегодня я горжусь тем, что наш 206-й батальон терробороны Киева с координацией и по обращению городского головы Ирпеня, с координацией и областной власти обеспечил эвакуацию и размещение на безопасной территории детей, женщин из Ирпеня. И эту деятельность батальон также будет проводить вместе с обороной происков Киева, — сказал Петр Порошенко отметив, что Украина победит и враг будет разбит и брошен в Россию.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 4 марта идут 9-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям. К пятнице потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в Энергодаре. Там начался пожар. К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано. В пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам первых переговоров был определен список тем. Во время второго раунда о нужных Украине результатах стороны не договорились, однако пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Также 2 марта оккупанты атаковали Вознесенск. Нападение было отражено. Однако пришлось взорвать мост, соединяющий микрорайон Болгарка с центром города. Российские захватчики разбежались по дворам жилых домов в частном секторе микрорайона Вознесенска Болгарка и разместили там свою технику. Жителей Болгарки эвакуировали в Вознесенск.

Вечером 3 марта мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что есть вероятность, что войска оккупантов сегодня, 4 марта, попытаются прорваться в Николаев. Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться. Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с ТРО.