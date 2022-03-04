Международная хакерская группа Anonymous уже «взломала» 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси в знак поддержки Украины.

Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на информацию хакеров.

— После объявления «кибервойны» преступному режиму Кремля, в поддержку Украины, Anonymous сломал более 2500 вебсайтов российских и белорусских властей, государственных СМИ, банков, больниц, аэропортов, компаний и пророссийских «хакерских групп, – говорится в сообщении.

Ранее они также заявляли, что «положили» официальный сайт т.н. руководства Крыма.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 4 марта идут 9-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям. К пятнице потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в Энергодаре. Там начался пожар. К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано. В пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам первых переговоров был определен список тем. Во время второго раунда о нужных Украине результатах стороны не договорились, однако пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Также 2 марта оккупанты атаковали Вознесенск. Нападение было отражено. Однако пришлось взорвать мост, соединяющий микрорайон Болгарка с центром города. Российские захватчики разбежались по дворам жилых домов в частном секторе микрорайона Вознесенска Болгарка и разместили там свою технику. Жителей Болгарки эвакуировали в Вознесенск.

Вечером 3 марта мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что есть вероятность, что войска оккупантов сегодня, 4 марта, попытаются прорваться в Николаев. Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться. Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с ТРО.