Прихожане и священники Украинской православной церкви просят Митрополита Николаевского и Очаковского Питирима озвучить свою позицию относительной российской агрессии. Под обращением уже собираются подписи.

Об этом написал экс-нардеп Юрий Диденко на своей странице в Facebook.

— Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка! Сегодня никто не может быть безразличен к той ситуации, которая сложилась в Украине в результате жестокой военной агрессии России против нашего государства. Сейчас весь украинский народ страдает от иностранного нашествия. Каждая русская бомба, ракета, снаряд на украинские земли окончательно убивают мифы о «Святой Руси» и «триедином народе». Под гнетом кремлевской тирании украинский народ жил веками, цена которых — миллионы замученных голодом и репрессиями, — обратился к Питириму Юрий Диденко.

Он отметил, что в последнее время от вражеских атак страдают села и города Николаевской области, гибнут люди, в том числе и прихожане УПЦ.

— Промедление с определением своей позиции по этому вопросу делает вас в глазах жителей Николаевщины русскими коллаборантами на нашей земле! — добавил Юрий Диденко.

Экс-нардеп призвает духовенство и прихожан Николаевской епархии Украинской Православной Церкви «открыть глаза и увидеть, что сегодня враг убивает всех украинцев, женщин и детей, стариков и немощных».

— Мы призываем вас не стоять в стороне, ведь целый мир, другие Поместные Православные Церкви солидарны с Украиной и твердо осуждают российскую агрессию! Сейчас нет времени на размышления, пора Вам определиться, Вы с Украиной или на стороне врага, — заключил Юрий Диденко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.