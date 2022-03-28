Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что городу необходима полная эвакуация, поскольку ситуация там остается крайне тяжелой.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет «Новое время».

— Наша главная миссия — сделать то, что мы должны, нам нужна полная эвакуация Мариуполя, — сказал он.

По словам Бойченко, на данный момент в Мариуполе остается около 160 тысяч жителей.

— Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно более 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в блокированном Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи, — добавил мэр.

Он также заявил, что Россия играет жителями Мариуполя. Он напомнил, что город находится в блокаде с 1 марта.

— Нами с первого дня играет РФ. Мы находимся в руках оккупантов, — резюмировал он.

По данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабного вторжения России в городе погибло более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В результате российских атак разрушены более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы. Мэр Мариуполя заявил, что оккупанты насильственно вывезли от 20 до 30 тысяч горожан.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.