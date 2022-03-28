Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.

Оппозиционная и независимая «Новая газета» была закрыта российской военной цензурой после публикации материалов о войне в Украине. В частности, журналистка издания описала секретную тюрьму оккупантов в Херсона, куда похищают мирных жителей, а также шквальные обстрелы жилых секторов Николаева.

Об остановке работы до конца войны сообщил коллектив издания, которому поступали угрозы от цензуры и силовиков.

— Мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания войны. С уважением, редакция «Новой газеты», — заявили в редакции.

Специальная корреспондентка газеты Елена Костюченко написала цикл материалов с юга Украины, описав гибель украинских детей под российскими бомбами в Николаеве, массовые похищения в Херсоне с дальнейшими пытками, а также гуманитарную катастрофу, которую специально создает российская армия на временно захваченных украинских территориях.

«Новая газета» оставалась одним из немногих незаблокированных и незакрытых изданий РФ, писавших о военных преступлениях российской армии в Украине. С ее закрытием подобных изданиях, вероятно, не осталось.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.

Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.



