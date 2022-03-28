Подразделение Нацгвардии Украины полк «Азов», защищающий Мариуполь от российской оккупации с начала войны, попытался достучаться к россиянам, которые воспринимают альтернативные источники информации, помимо собственной информации.

Воззвание опубликовано на сайте полка.

«Азовцы» отвергают нарративы Кремля о том, что они нацисты и поклонники Гитлера.

— Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли «денацифицировать» Украину… Азов — это подразделение Нацгвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии. Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты Путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гитлеровцы, — говорится в заявлении.

Члены полка напоминают, что сейчас он защищает законные земли Украины, а не вторгается на чужие территории.

— Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока оккупант не уйдет из нашей страны. Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался, — заключили в полке.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.