В обозримом будущем Россия не сумеет бросить десант в Одессу, сейчас у оккупантов назревают серьезные проблемы в Херсоне, население которого ненавидит их и ждет освобождения.

Об этом рассказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире Еспресо TV.

Высокопоставленный сотрудник СБУ акцентировал, что от оккупационного режима РФ нужно срочно освобождать херсонцев.

— Взять Одессу без взятия Николаева невозможно. Сейчас стоит вопрос о том, что россиян следует отбросить за пределы Херсона. Там у них очень шаткое положение, — сообщил Виктор Ягун.

Генерал-майор подчеркнул, что больше всего опасений вызывает не военная сила врага, а террор, который он устраивает на временно контролируемых украинских территориях. В частности, россияне похитили уже больше десятка украинских мэров, заменив их коллаборантами и своими агентами.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.