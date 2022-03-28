Увидев катастрофическое начало войны против Украины, Генштаб РФ экстренно создал планы под названиями «Д+30» и «Д+60», которые подразумевали победу российской армии за месяц или два месяца. Очевидно, что первый срок сорвался, второй тоже.

Об этом в интервью военному репортеру Говарду Альтману рассказал глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Начальник военной разведки отметил, что российские военачальники быстро поняли масштаб военного провала и начали подыскивать альтернативу.

— Поэтому они составили план под названиями «Д+30» и «Д+60» <...> Можно сказать, что мы пережили первый период. И они потерпели неудачу, — заключил он.

По его словам, планы российского военного командования очень часто попадают к украинской разведке.

— Это наш секрет, — не стал раскрывать подробности Кирилл Буданов.

Глава ГУР добавил, что российские генералы ведут себя крайне непрофессионально, регулярно подставляя подчиненных под удар там, где этого можно было бы избежать.

— Русские работают очень примитивно, — поделился он закрытой информацией.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.