В Одесской области демонтируют билборды и используют их на нужды обороны области, как это делают на Николаевщине.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко на своем канале в Telegram.

— Сегодня поручил демонтировать все билборды, кроме тех, которые указывают, куда идти русскому кораблю и подразделениям оккупантов. Металл из них будет использован для нужд сил обороны Одесщины, — говорит Максим Марченко.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по всей стране происходит масштабный демонтаж незаконной рекламы, особенно в регионах, близких к фронту.

Он выложил видео демонтажа билбордов на Киевщине и сообщил, что теперь они будут служить силам обороны — ими укрепят баррикады, а из наиболее прочных частей, в частности металлопроката в основе конструкций, сделают противотанковые ежи.

Также Александр Кубраков добавил, что с первых дней войны происходит демонтаж дорожных знаков, чтобы дезориентировать вражеские войска. Сейчас они хранятся на складах и после войны вернутся на украинские дороги.

— И, конечно, оставим на память о победе уже известные на весь мир знаки (с незначительным цензорированием), указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле, — сказал министр.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.