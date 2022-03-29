Международный комитет Красного Креста заявил, что не помогает в организации или проведении принудительной эвакуации или депортации. Там сказали, что Красный Крест не поддерживает ни одной операции вопреки воле людей и принципам комитета.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста Паскаль Хундт.

— Мы непосредственно участвовали в двух эвакуациях населения в Украине: они состоялись в Сумах 15 и 18 марта, когда мы помогли гражданскому населению безопасно выйти из города. В обоих случаях люди добровольно сели в автобусы, на которых добрались до другого украинского города — Лубны, — заявил он.

Паскаль Хундт подвернул, что людям необходимо давать возможность по желанию покинуть осажденные территории, поскольку это соответствует международному гуманитарному праву. Он добавил, что МККК считает, что в таких случаях им следует предоставлять широкий выбор вариантов для переезда.

— Переезд и эвакуацию людей, находящихся в опасности, следует проводить, только если выполнены определенные условия: следует получить согласие самих людей, и она должна быть добровольной, семьи должны оставаться вместе, соответствующие стороны должны предоставить все необходимые разрешения и гарантии, в том числе в отношении имущества, места назначения, вопросов безопасности и дальнейшего возврата, — заявил глава делегации МККК в Украине.

При этом он добавил, что комитет не имеет возможности получить независимое подтверждение сообщений о том, что людей вывозили из Мариуполя без их согласия, однако МККК продолжает пристально следить за ситуацией.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.