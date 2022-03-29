По предварительной информации Министерства обороны Словакии, встреча министров обороны «Вышеградской четверки» в Будапеште не состоится, поскольку Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за слабой поддержки Венгрией действий против РФ.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Встреча, организованная Венгрией, должна была состояться 30-31 марта. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину, сообщила в понедельник Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в правительстве.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также отменила свое участие в пятницу, когда лидеры ЕС встретились, чтобы обсудить ситуацию в Украине на прошлой неделе в Брюсселе.

— Я всегда поддерживала «Вышеградскую четверку», и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь, — написала Чернохова в своем Twitter.

Она также отметила, что в воскресенье, 3 апреля, в Венгрии состоятся выборы, и она не хочет «участвовать в предвыборной кампании».

— По нашей предварительной информации встречи не будет, — сообщили в Минобороны Словакии в понедельник вечером.

Между тем Войцех Скуркевич, заместитель министра обороны Словакии, сказал, что «происходящее вокруг «Вышеградской четверки» не прибавляет оптимизма».

Хотя Венгрия одобрила все четыре пакета санкций ЕС, введенных против России, она резко выступает против санкций, направленных на импорт энергоносителей, и заявила, что не пропустит через свою территорию оружие для Украины.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.