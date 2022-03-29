Страны НАТО придерживаются различных мнений в том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в НАТО по-разному смотрят на то, какое оружие отправлять в Украину и «полезно» ли вести переговоры с Владимиром Путиным.

Франция и Германия, в частности, полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины. Они выступают за диалог.

Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может, как говорится в одном документе, «сыграть на руку Путину». Речь идет о Великобритании, Польше и ряде стран Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии. Они настроены к переговорам скептически, поскольку считают, что российский лидер всерьез не рассматривает вопрос заключения мирного соглашения, добавило агентство.

«Те, кто будет подталкивать Украину к мирному соглашению без полного вывода российских войск, «служат Путину». А те, кто обращается к Путину, часто «делают это только в целях своей кампании» внутри страны», - так сказал дипломат из одной восточноевропейской страны в беседе с корреспондентом агентства.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.