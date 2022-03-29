Полевой хирург США с двадцатилетним опытом Ричард Джадик при активной помощи украинской стороны вытащил из зоны боевых действий на Киевщине журналиста телеканала Fox News Бенджамина Холла, в которого стреляли российские оккупанты.

Об этом пишет милитари-журнал Coffee or Die.

Ричард Джадик служил хирургом в 1-ом батальоне 8-полка морпехов и активно участвовал в миссии в Ираке, за что был награжден Бронзовой звездой за отважные действия.

С началом российского вторжения в Украину он прилетел, чтобы помочь союзникам. В момент прибытия, он услышал о тяжелом ранении журналиста Беджамина Холла, по которому стреляли российские военнослужащие. Хирург оценил все риски и начал спасательную операцию.

— Я поднялся наверх и увидел Бена. Я сказал: «Бен, ты меня не знаешь. Я Рич Джадик. Я врач. Я здесь, чтобы вытащить тебя», — вспоминает хирург.

Вместе с украинскими офицерами он своевременно спас жизнь тяжелораненому репортеру, эвакуировав его из местности, где шли бои.

— Мы усердно работали над составлением правильного сценария, чтобы безопасно вывести его, — объяснил Ричард Джадик.

По сообщению команды, которая спасла корреспондента, спасательной миссией руководил «ветеран специальных операций и разведки».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.