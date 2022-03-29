Журналист Александр Гиманов, специализирующийся на освещении боевых действий, скатался на юго-запад от Николаева, где украинские силы постепенно выдавливают оккупантов в сторону Херсона.

Репортаж опубликован в газете «Думская».

Корреспондент, побывав в Прибугском, отметил, что украинское подразделение планомерно теснит российскую армию из занятых населенных пунктов Херсонской области.

— Сейчас село контролируют украинские войска, а оккупанты отошли на три километра ближе к Херсону – N-ская бригада Вооруженных сил Украины, работающая в этом направлении, понемногу отодвигает линию фронта к Днепру. В бессильной злобе россияне обстреливают артиллерией покинутые жилые дома и пытаются уничтожить скудную инфраструктуру населенного пункта, — пишет Александр Гиманов.

Журналист отмечает, что российские обстрелы очень серьезно повредили местную школу.

— Пустая школа в селе Прибугское на границе с Херсонской областью, самый «передок», южный фас обороны Города Корабелов. Выбитые глазницы школьных окон смотрят во двор, изрытый воронками от снарядов. На земле, словно застывшие слезы — осколки стекла. В пустых коридорах, где еще месяц назад звенел детский смех, теперь гуляет эхо, а степной ветер играет со шторами, — описывает он увиденное.

Большинство жителей села давно выехали в безопасное место, а в руинах остались бродить только покинутые животные.

— Из жителей — только домашние животные, которых не успели эвакуировать селяне. В одном из дворов, возле дома со снесенной крышей и обугленными окнами, надрывается цепной пес. Непонятно, чего больше в охрипшем лае: желания отпугнуть непрошеных гостей от хозяйского дома или просьбы о куске хлеба. Подходишь ближе, и злой пес превращается в маленького щенка. А сзади уже бежит голодная, худая и ласковая, как ребенок, кошка… За несколько секунд друг друга сменяют разные чувства: жалость к брошенному, но верному животному, злость на их хозяев, которые могли хотя бы отвязать собак, и ненависть к тем, чьи действия привели ко всему этому ужасу. До прихода «освободителей» это было красивое зажиточное село: отремонтированная школа, мемориал погибшим во Второй мировой войне, даже солнечная электростанция. Прямо перед войной сделали новенькую бетонку. По ней мы и покидаем отбитое у оккупантов, но мертвое Прибугское, — подытоживает поездку Александр Гиманов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.