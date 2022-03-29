Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Журналист Александр Гиманов, специализирующийся на освещении боевых действий, скатался на юго-запад от Николаева, где украинские силы постепенно выдавливают оккупантов в сторону Херсона.
Репортаж опубликован в газете «Думская».
Корреспондент, побывав в Прибугском, отметил, что украинское подразделение планомерно теснит российскую армию из занятых населенных пунктов Херсонской области.
— Сейчас село контролируют украинские войска, а оккупанты отошли на три километра ближе к Херсону – N-ская бригада Вооруженных сил Украины, работающая в этом направлении, понемногу отодвигает линию фронта к Днепру. В бессильной злобе россияне обстреливают артиллерией покинутые жилые дома и пытаются уничтожить скудную инфраструктуру населенного пункта, — пишет Александр Гиманов.
Журналист отмечает, что российские обстрелы очень серьезно повредили местную школу.
— Пустая школа в селе Прибугское на границе с Херсонской областью, самый «передок», южный фас обороны Города Корабелов. Выбитые глазницы школьных окон смотрят во двор, изрытый воронками от снарядов. На земле, словно застывшие слезы — осколки стекла. В пустых коридорах, где еще месяц назад звенел детский смех, теперь гуляет эхо, а степной ветер играет со шторами, — описывает он увиденное.
Большинство жителей села давно выехали в безопасное место, а в руинах остались бродить только покинутые животные.
— Из жителей — только домашние животные, которых не успели эвакуировать селяне. В одном из дворов, возле дома со снесенной крышей и обугленными окнами, надрывается цепной пес. Непонятно, чего больше в охрипшем лае: желания отпугнуть непрошеных гостей от хозяйского дома или просьбы о куске хлеба. Подходишь ближе, и злой пес превращается в маленького щенка. А сзади уже бежит голодная, худая и ласковая, как ребенок, кошка… За несколько секунд друг друга сменяют разные чувства: жалость к брошенному, но верному животному, злость на их хозяев, которые могли хотя бы отвязать собак, и ненависть к тем, чьи действия привели ко всему этому ужасу. До прихода «освободителей» это было красивое зажиточное село: отремонтированная школа, мемориал погибшим во Второй мировой войне, даже солнечная электростанция. Прямо перед войной сделали новенькую бетонку. По ней мы и покидаем отбитое у оккупантов, но мертвое Прибугское, — подытоживает поездку Александр Гиманов.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка — нанесен удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Состоянием на 12:00 известно уже о 3 погибших и 22 пострадавших под завалами. 18 освобождённых из-под завалов госпитализировано в БСМП. Спасательная операция продолжается.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Журналист Александр Гиманов, специализирующийся на освещении боевых действий, скатался на юго-запад от Николаева, где украинские силы постепенно выдавливают оккупантов в сторону Херсона.
Репортаж опубликован в газете «Думская».
Корреспондент, побывав в Прибугском, отметил, что украинское подразделение планомерно теснит российскую армию из занятых населенных пунктов Херсонской области.
— Сейчас село контролируют украинские войска, а оккупанты отошли на три километра ближе к Херсону – N-ская бригада Вооруженных сил Украины, работающая в этом направлении, понемногу отодвигает линию фронта к Днепру. В бессильной злобе россияне обстреливают артиллерией покинутые жилые дома и пытаются уничтожить скудную инфраструктуру населенного пункта, — пишет Александр Гиманов.
Журналист отмечает, что российские обстрелы очень серьезно повредили местную школу.
— Пустая школа в селе Прибугское на границе с Херсонской областью, самый «передок», южный фас обороны Города Корабелов. Выбитые глазницы школьных окон смотрят во двор, изрытый воронками от снарядов. На земле, словно застывшие слезы — осколки стекла. В пустых коридорах, где еще месяц назад звенел детский смех, теперь гуляет эхо, а степной ветер играет со шторами, — описывает он увиденное.
Большинство жителей села давно выехали в безопасное место, а в руинах остались бродить только покинутые животные.
— Из жителей — только домашние животные, которых не успели эвакуировать селяне. В одном из дворов, возле дома со снесенной крышей и обугленными окнами, надрывается цепной пес. Непонятно, чего больше в охрипшем лае: желания отпугнуть непрошеных гостей от хозяйского дома или просьбы о куске хлеба. Подходишь ближе, и злой пес превращается в маленького щенка. А сзади уже бежит голодная, худая и ласковая, как ребенок, кошка… За несколько секунд друг друга сменяют разные чувства: жалость к брошенному, но верному животному, злость на их хозяев, которые могли хотя бы отвязать собак, и ненависть к тем, чьи действия привели ко всему этому ужасу. До прихода «освободителей» это было красивое зажиточное село: отремонтированная школа, мемориал погибшим во Второй мировой войне, даже солнечная электростанция. Прямо перед войной сделали новенькую бетонку. По ней мы и покидаем отбитое у оккупантов, но мертвое Прибугское, — подытоживает поездку Александр Гиманов.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка — нанесен удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Состоянием на 12:00 известно уже о 3 погибших и 22 пострадавших под завалами. 18 освобождённых из-под завалов госпитализировано в БСМП. Спасательная операция продолжается.