Сергей Рудской сидит по центру

Генерал российской армии Сергей Рудской, занимающий должность начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, который непосредственно отвечал за планирование войны против Украины, родом из Николаева. У него украинские корни.

Об этом свидетельствует его биография, находящаяся в открытом доступе.

25 марта Рудской давал брифинг, где в победном духе рассказывал об успехах российской армии, каждый раз уточняя, что «спецоперация идет в соответствии с планом». Также замглавы Генштаба говорил о «блокировке Николаева» российскими войсками.

Первые источники жизнеописания этого генерала выдают, что сам он имеет прочные узы с Николаевом, который является его родным городом (родился в 1960 году). Отец Сергея Рудского, Федор, относился к украинской нации, которую его сын сейчас с остервенением уничтожает массовыми обстрелами и ракетными ударами.

Из биографии становится ясно, что Сергей Рудской также принимал участие в карательной операции против Ингушетии (так называемая Первая Чеченская война). При президентстве Владимира Путина у него начался активный карьерный рост. В 2012 — пожаловано воинское звание генерал-лейтенанта, через три года — генерал-полковника. В 2020 выдано звание генерала армии РФ. C 2017 года возглавил Главное оперативное управление Генерального штаба ВС РФ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал.







