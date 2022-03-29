Когда 24 февраля Россия напала на Украину, в Европейском союзе полагали, что президент Владимир Путин на этом не остановится, но он был остановлен украинской армией и народом.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейского союза.

— У нас нет конкретной информации, у нас есть политическая оценка, что, в принципе, когда Путин решил сделать то, что он делает, наша политическая оценка заключалась в том, что он не остановится в Украине. Сейчас все изменилось, потому, что благодаря храбрости украинского народа, хорошей подготовке и компетентности украинской армии, решительности политического руководства, он был остановлен. Он был остановлен в Украине. Наша политическая оценка сейчас была пересмотрена, но у нас нет разведывательной информации в отношении этого, — рассказал чиновник на условиях анонимности.

Во вторник в Брюсселе на условиях анонимности он говорил о том, что в рамках стратегического Диалога ЕС-США, который официально будет начат в среду, стороны намерены обмениваться секретной информацией, в том числе, разведывательными данными.

В этом контексте чиновнику был задан вопрос, есть ли признаки того, что Россия нападет на страны Европейского союза, например, на страны Балтии или Польши.

— У нас нет конкретной информации, у нас есть политическая оценка, что, в принципе, когда Путин решил сделать то, что он делает, наша политическая оценка заключалась в том, что он не остановится в Украине. Сейчас все изменилось, потому, что благодаря храбрости украинского народа, хорошей подготовке и компетентности украинской армии, решительности политического руководства, он был остановлен. Он был остановлен в Украине. Наша политическая оценка сейчас была пересмотрена, но у нас нет разведывательной информации в отношении этого, — сказал собеседник.

В этом контексте европейский чиновник дал оценку тому, как за долго до нападения США публично говорили о высокой вероятности российской агрессии против Украины.

— Что было самым поразительным в этой российской агрессии, так это то, как США в один момент решили сделать публичной информацию разведывательных служб в отношении высочайшей возможности того, что Россия нападет на Украину. Такого раньше не было никогда. Вы помните, они делились этой информацией практически в режиме реального времени с чрезвычайными деталями — движением войск, решениями, которые принимает российское руководство в Москве — все это было абсолютно полезно, чтобы блокировать российскую дезинформацию, российские нарративы о том, что они будут наступать. Хорошо, что американцы это сделали. И сейчас они продолжат делиться с нами разведывательной информацией, — детализировал он.

По словам чиновника, это важно для ЕС, «чтобы знать и быть готовыми, так как наши страны-члены граничат с Украиной».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.