Германия готовится к прекращению поставок природного газа из России, поэтому министр экономики Роберт Хабек в среду утром активировал первый этап предупреждения из плана на случай чрезвычайной ситуации в газоснабжении.

Об этом, как сообщает Европейская правда, говорится в публикации Spiegel.

План призван обеспечить подачу газа даже после остановки поставок из России. В то же время, по данным министерства экономики, дефицита с поставками нет и безопасность снабжения гарантируется. Активировать этап раннего предупреждения правительство решило из соображений предосторожности.

С активацией плана, содержащего три этапа, министерство также разворачивает кризисную группу, которая будет постоянно анализировать и оценивать ситуацию с поставками.

В случае необходимости эта рабочая группа может отключать от сети определенных потребителей. Однако для этого необходимо активировать третий этап плана. Он предполагает, что население по-прежнему будет снабжаться газом, но отдельные крупные потребители из промышленности не будут получать газ или получать его в меньшем количестве.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.