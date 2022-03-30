Из топ-20 российских олигархов одновременно под санкции США, Британии и Евросоюза попали всего трое — Алишер Усманов, Сулейман Керимов и Геннадий Тимченко.

После начала войны России против Украины под санкции США, Евросоюза и Британии попали миллиардеры, активы которых до начала войны стоили не менее $200 млрд, пишет Bloomberg.

Британия наложила санкции на 10 самых богатых россиян, Евросоюз — на 10, США — на четырех. Во все три санкционных списка попали всего трое из топ-20.

При этом, из топ-5 богатых российских олигархов под санкции попал только Алексей Мордашов. Против Владимира Потанина, Леонида Михельсона, Владимира Лисина и Вагита Алекперова санкции не ввели.

Алексей Мордашов (санкции Британии, ЕС): № 3 в России по достатку, владелец Северстали. Состояние упало с $28,6 млрд до $21 млрд после санкций;

Алишер Усманов (санкции США, Британии, ЕС): № 6 в России по состоянию, владелец Металлоинвеста и Мегафона. Состояние упало с $21,6 млрд до $18,9 млрд после санкций;

Андрей Мельниченко (санкции Британии, ЕС): № 7 в России по состоянию, основатель ЕвроХим. Состояние упало с $18,9 млрд до $18,3 млрд после санкций;

Виктор Вексельберг (санкции США, Британии): № 8 в России по состоянию, основатель конгломерата Ренова, акционер Русал. Состояние упало с $18,3 млрд до $16,7 млрд после санкций;

Геннадий Тимченко (санкции США, Британии, ЕС): № 9 в России по состоянию, владелец Волга Групп. Состояние упало с $18,1 млрд до $13,8 млрд после санкций;

Роман Абрамович (санкции Британии, ЕС): № 10 в России по состоянию, контролер группы Евраз. Состояние упало с $16,4 млрд до $13,7 млрд после санкций;

Сулейман Керимов (санкции США, Британии, ЕС): № 11 в России по состоянию, владелец золотодобывающей компании Полюс. Состояние упало с $15,1 млрд до $12,7 млрд после санкций;

Виктор Рашников (санкции Британии, ЕС): № 13 в России по состоянию, владелец Магнитогорского меткомбината. Состояние упало с $13,5 млрд до $10,1 млрд после санкций;

Михаил Фридман (санкции Британии, ЕС): № 14 в России по состоянию, основатель LetterOne, Alfa Group. Состояние упало с $13,2 млрд до $10,4 млрд после санкций;

Герман Хан (санкции Британии, ЕС): № 17 в России по достатку, соучредитель LetterOne, Alfa Group. Состояние упало с $9 млрд до $7,1 млрд после санкций.

Кто из олигархов избежал санкций:

Владимир Потанин самый богатый человек РФ, президент Норильск Никель. После санкций против России состояние уменьшилось с $30,2 млрд до $27,1 млрд;

Леонид Михельсон № 2 в России по состоянию на СЕО газовой компании Новатек. После санкций против России состояние уменьшилось с $29,2 млрд до $24,7 млрд;

Владимир Лисин № 4 в России по состоянию, председатель совета директоров Новолипецк Сталь. После санкций против России состояние уменьшилось с $28 млрд до $21 млрд;

Вагит Алекперов № 5 в России по состоянию, председатель совета директоров Лукойл. После санкций против России состояние уменьшилось с $22,5 млрд до $5,3 млрд;

Михаил Прохоров № 12 в России по состоянию, основатель инвестгруппы Онексим. После санкций против России состояние не изменилось и составляет $13,8 млрд;

Дмитрий Рыболовлев № 15 в России по состоянию, акционер Банка Кипра и ФК Монако. После санкций против России состояние уменьшилось с $10,8 млрд до $10,7 млрд;

Вячеслав Кантор № 16 в России по состоянию, владелец химкомпании Акрон. После санкций против России состояние выросло с $10,6 млрд до $10,7 млрд;

Леонид Федун № 18 в России по состоянию, вице-президент ЛУКОЙЛ. После санкций против России состояние уменьшилось с $8,5 млрд до $1,7 млрд;

Александр Абрамов № 19 в России по достатку, соучредитель Евраз. После санкций против России состояние уменьшилось с $8,3 млрд до $7,1 млрд;

Андрей Гуриев № 20 в России по состоянию, основатель химкомпании Фосагро. После санкций против России состояние выросло с $7,9 млрд до $8,7 млрд.

Как отмечают опрошенные Bloomberg эксперты, ряд олигархов мог до сих пор избегать санкций потому, что они не считаются близкими к принятию решений Кремлем.

Также решения не подвергать санкциям некоторых из российских олигархов связаны с тем, что они владеют критическими долями в крупных энергетических, металлургических и минеральных компаниях. Правительства хотят разработать план, прежде чем «нажать на курок».

Как отмечает издание, понять разногласие в санкциях разных стран сложно даже специалистам.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.